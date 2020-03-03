شكرا لقرائتكم سفير مصر بجنوب إفريقيا: 400 مشجع سيؤازرون الأهلي في مباراة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، ان النادي الأهلي له شعبية جارفة في جنوب إفريقيا.
وتابع شريف عيسى في تصريحات تلفزيونية: "هناك شعبية كبيرة للنادي الأهلي في جنوب إفريقيا واتوقع أن تكون اعداد الجماهير للأهلي قليلة بسبب صعوبة السفر واتوقع حضور 400 مشجع".
وتابع: "ملعب تدريبات الأهلي يبعد عن فندق الإقامة 7 دقائق، بينما يبعد ملعب اللقاء 20 دقيقة".
قال شريف عيسى، إن نادي صن داونز سيفتح أبوابه أمام الجماهير بشكل مجاني لمؤازرة الفريق أمام النادي الأهلي.
وتابع : "ملعب مباراة الأهلي وصن داونز يتسع لـ 25 ألف مشجع وأعتقد حضور جماهيري كبير".
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