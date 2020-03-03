شكرا لقرائتكم معتمد جمال: محمد صلاح وحارس كبير يقتربان من المشاركة مع منتخب مصر في طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتمد جمال، مدرب عام منتخب مصر الأولمبي، أن لا يختلف أحداً على ضرورة وجود محمد صلاح ضمن كتيبة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وأضاف خلاله حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بالطبع نرغب في مشاركة صلاح ولكن هناك نواحي تسويقية وتعارض مواعيد الدورة الأولمبية مع فترة اعداد فريقه ليفربول ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق نهائي مع مديره الفني كلوب الذي تجمعه علاقة جيدة بشوقي غريب".

وتابع:" استقرينا على ضم حارس مرمى كبير من حراس الدوري المصرس في ظل عدم مشاركة حراس المنتخب الأولمبي مع أنديتهم في الوقت الحالي، ولازال لدينا وقت لتحديد المركز الثالث الذي نحتاج دعمه من اللاعبين الكبار قبل انطلاق دورة طوكيو".