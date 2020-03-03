شكرا لقرائتكم حسن شاكوش : كنت بحلم باللعب فى الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، إن ترك الإسماعيلي متوجها لنادي المصرية للاتصالات ومنه لسمنود، وكان ضمن لاعبي الدرجة الأولى في النادي الأخير.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية:" أنه تلقى التدريب في نادي سمنود لشهرين ولم يتقاضى خلالها أي مقابل ولم يلعب أي مباراة.

وتابع شاكوش أن بعد هزيمة ناديه سمنود من بنها، غادر الفريق مع أحد زملائه وفي طريق عودته للقاهرة تلقى اتصالا من أحد الإداريين بالنادي أخبره بأن مدرب الفريق قرر الاستغناء عنه.

Advertisements

وأردف مطرب المهرجانات الشعبية أنه كان يحلم باللعب في أحد أكبر الأندية المصرية وهي الأهلى والزمالك والإسماعيلي.

وأشار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش إلى أنه أنه كان يعمل في محل بلاي ستيشن مملوك لشقيقه حتى يجد مقابل مادي ينفق منه على كرة القدم.