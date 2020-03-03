شكرا لقرائتكم بركات: رفضت العمل بالأهلي مرتين مع طاهر والخطيب.. وتحفظت على العمل بقناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن قبوله مهمة العمل في الجهاز الفني للمنتخب الأول، جاء بعد فترة من التساؤلات حول ابتعاده عن الوسط الرياضي، عقب اعتزاله كرة القدم وابتعاده عن الأضواء.

قال بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: " كنت بتسال انت بعيد ليه لان لاعبين كثيرين في جيلي كانت بتتوقع تكون قريبة ولكن أنا بدأت في سن مبكر وكنت مستهلك وفضلت الحصول على راحة ولكنها طالت ووصلت لـ6 سنين، وكنت حارم نفسي من حاجات كتير ودي حال لاعبي كرة القدم، لأن اللاعب ليس ملك نفسه بل ملك ناديه وجمهوره اللي عايزه دايما في احسن حال وبينك ما بين نفسك مش عايز تقصر قدام الناس دي".

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أكمل: "لما تعرض عليا في الأهلي مرتين الأولى كان مع المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق أرسل لي علاء عبد الصادق وقال لي محتاجينك في لجنة التسويق ولكن انا كنت أخوض تجربتي الإعلامية واعتذرت بكل أدب، والثانية محمود الخطيب عرض علي أن أكون موجود في قناة الأهلي، ولكن كنت افضل التواجد في قناة محايدة".

وعن عرض العمل في المنتخب، كشف: "وصلني عرض من محمد فضل عوض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعرض علي المنصب، وفضل كان من الأصدقاء المقربين منذ كنا في الأهلي، وقلن له يا فضل اهدى بقى على الصبح وقلت له طبعا موافق، قالي احنا بنشوف الدنيا وكان كابتن حسام محطوط وجاري تشكيل الجهاز ، وكانت المفاضلة بيني وبين عماد متعب، والبدري تعاملت معه كتير بالاهلي، ولكن تعامل جديد معاه، ولكنه مختلف من واقع التعامل كلاعب ومدرب وحاليا بين مدير فني ومدير منتخب، واحب البدري وبه صفات كتير، ولو تقولي مش بيضحك كتير اقولك عادي مش وحش".