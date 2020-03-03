بيراميدز وحسنية يقتربان من نصف نهائي «الكونفدرالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع كل من بيراميدز المصري وحسنية أغادير المغربي قدماً في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوز الأول العريض على مضيفه زاناكو الزامبي 3-صفر، واكتساح الثاني لمضيفه النصر الليبي بخماسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي الأحد.

وعاد نهضة بركان المغربي، وصيف بطل الموسم الماضي، بتعادل مهم من أرض مضيفه المصري البور سعيدي 2-2، كما تعادل أنييمبا النيجيري وضيفه حوريا كوناكري الغيني 1-1. وتقام مباريات الإياب الأحد المقبل.

وواصل بيراميدز المصري سعيه إلى اللقب القاري الأول في تاريخه، واستطاع وضع قدم في الدور نصف النهائي بفوزه على مضيفه زاناكو 3-0 في لوساكا.

وقال شاشيتش بعد المباراة: أظهر لاعبو فريقي قدراتهم الكبيرة أمام الفريق المضيف صاحب الخبرة والتجربة القارية، وأرى أن سبب الانتصار يعود إلى الروح القتالية للاعبين

وقدم الحسنية عرضاً هجومياً قويا ليكتسح مضيفه النصر 5-صفر على ملعب «بتروسبورت» في القاهرة المعتمد أرضاً للفريق الليبي بسبب الوضع الأمني في بلاده.

ويدين الفريق «السوسي» بفوزه العريض إلى نجمه كريم بركاوي الذي سجل ثلاثية «هاتريك» وأضاف السنغالي ماليك سيسيه هدفين.