راشد بن حميد يهنئ منصور بن زايد بإنجاز الـ «سيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعادة الحكم سلطان عبد الرزاق المرزوقي إلى التحكيم بعد قراره الأخير بالاعتزال، واستمع المجلس لشرح من لجنة الحكام حول الأنشطة والدورات وورش العمل التي نظمت لتطوير قضاة ملاعبنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، معتبراً إياه إنجازاً يسعد كل اماراتي.

Advertisements

وناقش المجلس وضع خطة متكاملة في ظل الظروف الصحية الراهنة للمحافظة على سلامة اللاعبين والإداريين والجمهور بسبب فيروس «كورونا»، وتم التأمين على التواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي حول موضوع تعديل روزنامة دوري الأبطال، ودراسة الأفكار المقترحة خلال الاجتماع المرتقب السبت المقبل في دبي.

وبالنسبة للمنتخب الأول، تابع المجلس كل ما يتعلق ببرنامج إعداد «الأبيض» لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا في التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. ووافق المجلس على المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، وما فوق بنظامها الجديد، حيث ستكون بنظام الذهاب والإياب خلال أيام الفيفا، لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في مارس 2021.

واطلع المجلس على التقريرين الفني والاداري الخاصين بمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس العرب المقامة في السعودية، فيما تم الاستماع لشرح حول آخر التحضيرات المتعلقة بالجوانب التنظيمية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من الأمين العام للاتحاد، كما وجه المجلس الشكر للسادة أعضاء اللجنة الانتقالية الذين لم يقوموا بتقديم اوراق ترشيحهم لدخول عضوية مجلس الادارة الجديد، مشيداً بدورهم في دعم مسيرة الكرة الاماراتية خلال الفترة التي شاركوا فيها العمل مع اللجنة الانتقالية.