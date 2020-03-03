خليل غانم: الفوز على الشارقة والجزيرة ليس إنجازاً

دعا خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان إلى التعامل مع نتائج الفريق الأخيرة بمنطق وبصورة عادية من دون تضخيم،

قال خليل غانم: ليس هناك أي شك في أن النتائج التي تحققت في الدور الثاني؛ تعني تطور الفريق، وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، وقياساً بالنتائج في الدور الأول، فالوضع أفضل بطبيعة الحال؛ لكن هذه النتائج لا تعني بالمقابل أن خورفكان بقي في دوري الخليج العربي، فالحقيقة إننا لا نزال في خطر، ولا نزال في المراكز الأخيرة، صحيح أننا قلصنا الفارق مع المنافسين، وهذا أمر مطلوب ويحسب للفريق غير أن البقاء لم يتحقق نحن هدفنا المعلن منذ البداية البقاء، ولا نزال غير قريبين من تحقيقه.

وأضاف: هناك نقلة في النتائج وطفرة في كل شيء ولا بد أن نشيد هنا باللاعبين الذين اجتهدوا وتألقوا وقدموا صورة مشرفة في المباريات الأربع الأخيرة، وكذلك الجهاز الفني؛ ولكن الدوري ما يزال طويلاً، والتحدي الكبير الذي ينتظرنا أن نستمر في الطريق الصحيح. المباريات المقبلة ستكون أصعب، ويمكن القول: إن الدوري بالنسبة لنا بدأ للتو؛ لأننا نملك 12 نقطة أسوة بالفرق الأخرى، التي تعد في نفس وضعنا، والمنافسة ستكون على أشدها في المراكز الأخيرة. واستمر: لا نريد أن نعيش على وقع الانتصار على الجزيرة والشارقة والنتائج الأخيرة ونترك المواجهات المقبلة وهي الأصعب، وفي رأيي أن مباراة بني ياس المقبلة أصعب من مواجهتي الجزيرة والشارقة.

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وأضاف: الفوز على بطل الدوري وأحد المرشحين والفرق الكبيرة بالدولة جيد جداً، ومن شأنه أن يسهم في رفع معنويات اللاعبين والجمهور؛ لكن الانتصار في النهاية لا يتعدى النقاط الثلاث، في النهاية هو ليس إنجازاً؛ بل خطوة موفقة وجيدة للغاية، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى، وأن تكون هذه الانتصارات دافعاً؛ لتحقيق انتصارات أخرى في البطولة هناك تسع مباريات متبقية كلها صعبة ومصيرية، ولا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا، وضع الفريق ما يزال على ما هو عليه على الرغم من النتائج الجيدة والتطور الكبير؛ لكننا نشعر بالتفاؤل، ونقدم الدعم للاعبينا وفريقنا على أمل الاستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وأكد خليل غانم أن الفريق يمر بفترة صعبة، ويحتاج إلى التركيز حتى يحقق أهدافه، مبيناً أنه على الجميع أن يعلموا أن خورفكان ينتظره الأصعب في المرحلة المقبلة، وطالب غانم الجماهير بالمزيد من الدعم والمؤازرة في المباريات التسع المتبقية.

وعن عودة الخور لملعبه، قال غانم: ستكون مباراة بني ياس أول مباراة تقام على ملعبنا بعد إجازته، وبعد اكتمال العمل فيه، تلقينا إخطاراً بإمكانية استضافته المباراة المقبلة وبالطبع عودة الفريق لملعبه تعد منتظرة، وهي ستمنح المزيد من الدافعية؛ لتحسين النتائج، وخوض الفريق مبارياته على أرضه يعد عاملاً مهماً في تحفيز اللاعبين، وشحذ هممهم.