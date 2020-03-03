الوحشي: كونجرس الشطرنج رسم ملامح مستقبل اللعبة في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الرئيس التنفيذي للكونجرس، بالنجاحات التي حققتها اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج التي سترسم مستقبل رياضة الشطرنج في العالم، عقب اعتماد ميثاق أبوظبي، وشهدت مشاركة 150 دولة.

وأكد الوحشي أن دعم ومتابعة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس الدولي للشطرنج، أسهم في إخراج الحدث العالمي في أبهى صورة، من خلال التنظيم الرائع، وتوجه بالشكر إلى فريق عمل اللجنة المنظمة للحدث.

وقال الوحشي: «اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج التي استضافتها أبوظبي، تكللت بالنجاح على الرغم من الظروف التي جرى فيها الكونجرس التاريخي الذي يعقد لأول مرة في المنطقة، وجميع مراحل الكونجرس جرت بسلاسة وخرجنا بنتائج إيجابية سترسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير اللعبة في كافة مستوياتها».

وقال: «أسرة الشطرنج العالمية اختارت دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات المفصلية لثقتها بالإمكانات التنظيمية المتوافرة في الدولة».