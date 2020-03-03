عادل صقر: مبخوت وخليل وعموري الأفضل ولا يوجد بديل لهم

أعلن عادل صقر لاعب خورفكان في تغريدة، دعمه للاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، ودعا جماهير ناديه وجماهير كل الأندية، لدعمه وذكر صقر ل«الخليج الرياضي» أن ما يحدث لعموري حالياً هو أمر طبيعي؛ لأنه توقف لفترة عن الكرة، وكان تعرض للإصابة، وخضع لجراحة وقال: إنه سيستعيد تألقه ومستواه المعروف شيئاً فشيئاً.

قال عادل صقر: مع احترامي لكل الجماهير ولكل المحللين؛ لكن في رأيي عموري يحتاج إلى الدعم والمساندة حالياً حتى يعود لمستواه المعروف، المنتخب يحتاج إليه، ولا ننسى أن عموري هو عنصر مهم؛ بل ومهم جداً في صفوف «الأبيض» وفي ناديه. وأضاف: أنا لست من أنصار الجزيرة، أنا لاعب في نادي خورفكان؛ لكني أنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، أنا أنظر للمنتخب وشئنا أم أبينا فعموري لاعب لا غنى عنه في المنتخب وكذلك علي مبخوت وأحمد خليل، هناك أسماء معينة لا يوجد أي بديل لها حالياً وهؤلاء يجب أن يجدوا الدعم والمساندة حتى يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل المنتخب.

وعن فريقه خورفكان أوضح أن النتائج الأخيرة عززت معنويات اللاعبين، وحفزتهم للاستمرار في تجميع النقاط، وقال: لكن وضعنا ما يزال خطراً، حققنا نتائج ممتازة في القسم الثاني، وانتصرنا على البطل، وعلى أحد الفرق المرشحة للقب، وتعادلنا مع منافسين مباشرين، هناك نقلة نوعية في الأداء والنتائج؛ لكنها ليست كافية للبقاء، علينا أن نواصل العمل والاجتهاد، تنتظرنا مباريات صعبة جداً، سنواجه منافسين يبحثون عن الانتصار مثلنا، ولن تكون هناك جولة سهلة، لابد أن نعد العدة لما ينتظرنا من تحديات، برأيي أن بقاء خورفكان ممكن بشرط أن نستمر بنفس الصورة التي ظهرنا بها في المباريات الأخيرة، ليس هناك أي مستحيل في كرة القدم وحصولنا على ثماني نقاط من أربع مباريات يؤكد ذلك، خورفكان نال أربع نقاط في 13مباراة بالدور الأول، وحصل على ثماني من أربع في الثاني، العمل والثقة بالنفس والتقليل من الأخطاء والتركيز العالي عوامل مهمة يجب أن تتوافر لفريقنا في المرحلة المقبلة.

واعتبر عادل صقر أن عودة فريقه إلى ملعبه؛ ستمنحه المزيد من الإصرار على الفوز في كل المباريات منوهاً إلى أهمية الملعب مطالباً الجمهور بالحضور ودعم اللاعبين، وقال لاعب شباب الأهلي والوحدة والشارقة والشعب وعجمان والإمارات ودبا الحصن والذيد ومصفوت السابق إن لاعبي خورفكان يدركون حجم المسؤولية، كما أنهم يحرصون على تقديم كل ما يملكون من أجل بقاء الفريق في دوري الخليج العربي. وأكد اللاعب الملقب ب«الرحالة» أن الفريق عليه ألا يفكر في المنافسين والفرق الأخرى المهددة بالهبوط، وعليه أن يركز على استدامة النتائج الجيدة الحالية، وأن يأخذ الدوري مباراة مباراة، وأن يتعامل مع كل مواجهة باعتبار أنها نهائي كأس. واختتم تصريحاته بتحية جماهير خورفكان، ووصفها بالوفية، وقال: إنها كانت وراء صعود الفريق، وعليها أن تكون وراء بقائه.