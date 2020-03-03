مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، أن ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا، اتفقوا في كوالالمبور على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية، بالإضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري، والتي كانت مقررة 16 إبريل المقبل في كوالالمبور.

وأوضح الاتحاد القاري أنه تم الاتفاق على تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات لتقام أيام 19 و20 مايو (الجولة الثالثة)، 26 و27 مايو (الجولة الرابعة)، 16 و17 يونيو (الجولة الخامسة)، 23 و24 يونيو (الجولة السادسة).

وأضاف أنه في حالة الاتفاق بين الناديين المتنافسين على إقامة المباريات بينهما في التاريخ المحدد أصلاً، فإنها ستقام وفق ما هو مقرر، وسيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمباريات بعد الاتفاق مع كافة الأطراف وبعد التأكد من الاتحادات الوطنية والأندية بحلول 16 مارس الجاري.

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وتابع أنه في حالة استمرار الظروف الاستثنائية الحالية، فإن المباريات التي تضم أندية من غير اليابان يمكن أن تقام في شهر يوليو، على أن تستكمل جميع المباريات التي لم تقم في الجولتين الأولى والثانية قبل شهر أغسطس 2020.

وبناء على ذلك فإن مباريات دور ال16 ستقام أيام 11 و12 أغسطس ذهاباً و25 و26 منه إياباً، على أن يقام ذهاب ربع النهائي يومي 15 و16 سبتمبر، والإياب يومي 29 و30 منه.

ويقام الدور نصف النهائي في 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول ذهاباً و27 و28 منه إياباً، في حين يبقى موعد الدور النهائي من دون تغيير أي 22 نوفمبر ذهاباً في الشرق، و28 نوفمبر إياباً في الغرب.

وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب آسيا السبت المقبل في دبي.

وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي والتي كانت مقررة في العاشر من الشهر الجاري في عمان، كما تقرر تأجيل لقاء الجزيرة الأردني أمام القادسية الكويتي في الكويت.