العنصرية تغرم تسسيكا صوفيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد البلغاري لكرة القدم الإثنين إنه عاقب تسسيكا صوفيا بغرامة قدرها 37500 ليف (21343 دولاراً) بسبب تصرف عنصري من جماهيره خلال مباراة في الدوري المحلي أمام تسارسكو سيلو السبت. وتعرض الكونغولي ديلان باهامبولا مهاجم تسارسكو سيلو لإهانة عنصرية وعبارات مسيئة من جماهير تسسيكا بعد أن سجل هدف الفوز في انتصار فريقه 2-1.

كما تم تغريم باهامبولا أربعة آلاف ليف لرد فعله الغاضب وقيامه بحركة مسيئة أمام أنصار تشسكا.

وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً: أعتذر عما حدث لكنكم شاهدتم وسمعتم ما حدث في المدرجات. كرة القدم للجميع ولا تفرق بين أسود وأبيض. واجهت أموراً مماثلة في رومانيا.

وتم تغريم تشسكا، بطل بلغاريا 31 مرة، أربعة آلاف ليف إضافية بعد أن ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب.