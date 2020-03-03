جوارديولا: لا أحد يستطيع تكرار هيمنة سيتي على الألقاب المحلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل الثلاثية التاريخية المحلية إنه لن يستطيع أي فريق تكرار هيمنة سيتي على الألقاب المحلية وذلك بعد حصده كأس الرابطة على حساب أستون فيلا على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن (2-1).

وأضاف: «أعتقد أن ما فعله سيتي مميز، الفوز ب 8 ألقاب من اصل 9 (بضمنها كأس الدرع الخيرية) إنجاز لن يتمكن أي أحد سواء نحن أو خصومنا من تكراره. إنه يعني استقرار الأداء وعندما تتذكر وتراجع المباريات تدرك أن مجموعة لاعبي سيتي استثنائية. أعتقد أن من المهم أن يدرك الجميع أننا نتحمل مسؤولية حصد الألقاب. سيرجيو أجويرو فاز ب 13 لقباً هنا وهذا مدهش، مصداقية المهاجم الجديد ستقارن بمستوى أجويرو العالي. بصراحة لم أتخيل حتماً كمية الألقاب التي حصدتها مع سيتي».

وتابع جوارديولا الذي سيواجه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء في مسابقة كأس الاتحاد قبل الديربي في الدوري الأحد: «المثير للاهتمام أن كل فريق يتوج بلقب الدوري الممتاز يتراجع أداؤه في الموسم التالي وينتهي بالمركز الخامس أو السادس أو السابع لكن فريقي لا يزال وصيفاً بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث وهذا يشير لتألق اللاعبين».

وقال المهاجم الأرجنتيني أغويرو بأنه واثق من قدرته على اللحاق بديربي مانشستر الأحد المقبل رغم تعرضه لجرح في الركبة وقال بعد المباراة: «أنا بخير، فقط كدمة على ركبتي. وعن المباراة قال النجم: الهدف بالنسبة لي مهم لأنه يعني فوز الفريق باللقب». وأكد الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنج تعطش اللاعبين لمزيد من الألقاب وقال: لا أشبع منها أبدا، أنجزنا المهمة باحتراف، الدوري كان صعباً هذا الموسم.

فزنا بلقب وما زلنا ننافس على لقبين آخرين، من الصعب جداً المحافظة على نفس الوتيرة ل3 سنوات ونحن فعلنا ذلك.

وأثنى جوارديولا على ردة فعل مدافعه الإنجليزي جون ستونز عقب تسببه بخطأ سجل بفضله مبوانا ساماتا هدف فيلا. وتزحلق ستونز ما سمح بنقل الكرة من أنور الغزي بتمريرة عرضية لساماتا سجل منها هدف فيلا الوحيد ما دفع المشجعين لتشبيهه بفيل جونز مدافع مانشستر يونايتد وديجان لوفرين مدافع ليفربول. ودافع جيمي ريدناب وميكا ريتشاردز في استوديو التحليل عن ستونز وقال ريدناب: لو كان كومباني وفان دايك في مكان ستونز لما حصل هدف، أعتقد أنه يمر بفترة صعبة وكل ما يحتاج اليه مزيد من الجهد والتواضع.

أعتقد أن سعر ال 50 مليون استرليني هو المشكلة، لو كان سعره 25 أو 30 مليوناً لما تحدث أحد عنه. إذا كان يريد الوصول للقمة عليه أن يتحمل الضغوط، إنه لاعب جيد ويمر بوقت سيئ. وقدم لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودن (19 عاما) خريج أكاديمية سيتي أداء مبهراً إذ صنع هدف أجويرو وتلاعب بدفاعات استون فيلا ما منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة. ولامس فودن القلوب لارتدائه الرقم 47 تكريماً لذكرى جده الراحل ومشجع سيتي روني كما لامس قلوب المشجعين بأدائه.

وعلق جوارديولا على موهبة فودن: فودن جاهز على الدوام، سريع وذكي في المساحات الضيقة.

اليوم كان تحت الضغط لكنه كسب المعركة بذكائه. ينتمي لسيتي ويحمل بصمته. ويأمل فودن أن يسهم تواجده في التشكيلة، للمرة السابعة منذ نوفمبر، في تثبيت موقعه بصفة دائمة خصوصاً بعد رحيل أستاذه دافيد سيلفا.