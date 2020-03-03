شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يواجه شالكه في كأس ألمانيا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب مرشحاً بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما يحل ضيفاً على شالكه الثلاثاء في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي. ويمر الفريق البافاري بأفضل حالاته في الآونة الأخيرة وقطع شوطاً كبيراً في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانجليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، كما سحق مضيفه هوفنهايم بستة أهداف خولته الابتعاد ثلاث نقاط في صدارة الدوري الذي يحمل لقبه في المواسم السبعة الأخيرة.

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