بداية متعثرة لفريق بيكهام في الدوري الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل نادي انتر ميامي الذي أسسه النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم بالخسارة على أرض لوس أنجلوس إف سي صفر-1. وحضرت زوجة اللاعب فكتوريا وأبناؤه المباراة للدعم لكن جاء الهدف إثر هجمة منسقة أنهاها المكسيكي كارلوس فيلا، هداف الدوري الموسم الماضي، بكرة ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل به بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وتابع بيكهام المباراة من المدرجات إلى جانب شركائه الاقتصاديين الأثرياء أبرزهم الأخوان خوسيه وخورخي ماس ومارسيلو كلور. وحصل بيكهام بعد انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي إثر التحاقه بالدوري الأمريكي في 2007، على امتياز تأسيس فريق في ميامي مقابل سعر مخفض، بلغ 25 مليون دولار أمريكي بدلًا من 150 مليوناً قيمة رسم الحصول على رخصة حالياً.وبعد إعلانه نهاية مسيرته لاعبا في 2013، باشر إطلاق مشروعه في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، إلا أنه واجه مسألة شائكة تتعلق ببناء الملعب، في ظل اعتراضات محلية من سكان حي أوفرتاون، وغالبيتهم من المهاجرين الكوبيين الذين أعربوا عن خشيتهم أن تتضمن أعمال بناء الملعب حدائق وتعزز مشاكل المواصلات والتنقل المعقدة أصلا، وتسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمساكن.