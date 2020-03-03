البادي: 400 لاعب في المراحل السنية يتم إعدادهم باحترافية عالية

تركز إدارة نادي الإمارات وشركة كرة القدم على المراحل السنية وهناك رغبة في الاعتماد على اللاعبين من أبناء النادي لبناء فريق أول قوي وبأسس مختلفة وفقاً لمحمد إسماعيل رئيس شركة كرة القدم بالنادي.

قال أحمد البادي نائب مشرف المراحل السنية بنادي الإمارات: أولاً يجب أن أؤكد أن سقف الطموح عندنا لا تحده حدود، وما تحقق مجرد البداية فنحن نحلم بالأفضل، هناك حوالي 400 لاعب في المراحل السنية، معظمهم يخوضون منافسات رسمية يشرف عليها اتحاد الكرة وهناك مجموعة تشارك في دورات، هؤلاء اللاعبون يحظون باهتمام ورعاية ويتم توفير الأجواء لهم والمناخ والتدريب الجيد والمتابعة اللازمة من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم وكل ذلك بغرض الاعتماد على لاعب مدرب بصورة عملية وتدرج في النادي بصورة صحيحة.

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وأضاف: أعتقد أن الإمارات لن يكون بحاجة إلى لاعبين من خارج النادي قريباً جداً وفقاً للخطة المرسومة من إدارة النادي، هناك آليات عديدة لاستقطاب اللاعبين، من بينها تنظيم منافسات للمدارس واختيار المتفوقين ورعايتهم وهذه طريقة فعالة تمنحنا فرصة الحصول على مواهب غير مكتشفة. ومضى: العمل الذي يتم حالياً أثمر عن تفوق فرقنا فكل فرق المراحل السنية من فريق 19سنة إلى فريق 12سنة نتائجها جيدة جداً وهي بين الأول والثالث في فئاتها، ولابد أن نشير هنا إلى أن الفئة «ب» لا تقل عن الفئة «أ» والمنافسات كلها قوية لوجود ستة من المقيمين في كل فريق.

وزاد: هذه النتائج حافز للمزيد من العمل والتطوير وبالنسبة لنا الاعتزاز بالنجاح مرفوض، أنا موجود في إدارة المراحل السنية منذ أربع سنوات من إداري إلى نائب مشرف وللحقيقة فالنتائج التي تتحقق حالياً إلى جانب الأداء الممتع سمة مميزة وهي تجد تفاعلاً من الشارع الرياضي في الإمارة.

وذكر البادي أن فريق العمل والتجانس ودعم الإدارة يعتبر العامل الأساسي في النجاحات التي تحققها فرق المراحل السنية وقدم البادي الشكر للشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي على دعمه واهتمامه كما شكر محمود الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأفاد أنه يتابع عملهم وهو موجود باستمرار وقال: أود أن أخص الأخ الأكبر محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بالشكر على متابعته الدائمة ووجوده في التدريبات والمباريات وحرصه على تطوير المراحل السنية ودعمه لي شخصياً وتقديره الكبير لكل من يعمل في هذه الفئة.