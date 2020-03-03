اتحاد بناء الأجسام يطالب الصالات الرياضيـة بالالتـزام بمعاييـر السلامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، أن الاتحاد سيصدر ضوابط جديدة توعوية للصالات الرياضية؛ وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس «كورونا»، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع الجهات الصحية؛ للمحافظة على سلامة الرياضيين.

وقال: الصالات الرياضية مغلقة، وتحتاج إلى ظروف مثالية للتدريب؛ لذلك نطالب مديري الصالات بضرورة توفير المعايير الرئيسية المعتمدة في الصالات الرياضية؛ ومنها: التهوية السليمة؛ وتوفير محاليل التعقيم بكل أنواعها، وأتمنى أن يقوم المدربون بتقليل الجرعات التدريبية في هذه الفترة، واقتصار عدد المتدربين في كل صالة على عدد محدد، إضافة إلى التأكد من الحالة الصحية للاعبين قبل البدء بالتدريب، هذه الإجراءات ضرورية في كل الأوقات، إلا أن الظروف الحالية تستدعي المزيد من الحرص، ملاك الصالات الرياضية يجب أن يتعاونوا بشكل أكبر مع اتحاد اللعبة؛ للمحافظة على الصحة العامة للرياضيين، من لاعبين وإداريين ومدربين.