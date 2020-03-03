اخبار الرياضه

اتحاد بناء الأجسام يطالب الصالات الرياضيـة بالالتـزام بمعاييـر السلامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بناء الأجسام يطالب الصالات الرياضيـة بالالتـزام بمعاييـر السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، أن الاتحاد سيصدر ضوابط جديدة توعوية للصالات ؛ وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس «كورونا»، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع الجهات الصحية؛ للمحافظة على سلامة الرياضيين.
وقال: الصالات الرياضية مغلقة، وتحتاج إلى ظروف مثالية للتدريب؛ لذلك نطالب مديري الصالات بضرورة توفير المعايير الرئيسية المعتمدة في الصالات الرياضية؛ ومنها: التهوية السليمة؛ وتوفير محاليل التعقيم بكل أنواعها، وأتمنى أن يقوم المدربون بتقليل الجرعات التدريبية في هذه الفترة، واقتصار عدد المتدربين في كل صالة على عدد محدد، إضافة إلى التأكد من الحالة الصحية للاعبين قبل البدء بالتدريب، هذه الإجراءات ضرورية في كل الأوقات، إلا أن الظروف الحالية تستدعي المزيد من الحرص، ملاك الصالات الرياضية يجب أن يتعاونوا بشكل أكبر مع اتحاد اللعبة؛ للمحافظة على الصحة العامة للرياضيين، من لاعبين وإداريين ومدربين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بناء الأجسام يطالب الصالات الرياضيـة بالالتـزام بمعاييـر السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا