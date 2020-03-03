شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توقف الزعابي مباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إيقاف لاعب الوحدة طحنون الزعابي، مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب النصر مهند علي بدون كرة في مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي مؤخراً، ما اعتبرته اللجنة سلوكاً مشيناً ويستوجب العقاب.

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