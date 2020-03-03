دبي تحتضن تصفيات كأس العالم للتنس للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق عصر اليوم الثلاثاء تصفيات بطولة كأس العالم للسيدات للتنس والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات للتنس خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري، وذلك في ملاعب استاد نادي السوق الحرة في دبي، والتي تقام لأول مرة في الإمارات، وبإشراف الاتحاد الدولي للتنس، ويشارك في التصفيات لاعبو ستة منتخبات هي: الصين والصين تايبيه وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند وأوزبكستان وتمثل المجموعة الأولى لدول آسيا - أوقيانوسيا، وبواقع 5 لاعبات في كل منتخب تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتميز المنافسات المقبلة بمشاركة 5 لاعبات مصنفات ضمن أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم، ما يعطي التصفيات رونقاً فنياً يسهم في قوة المنافسات ويؤمن حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وأوضحت سارة باقر عضو مجلس إدارة الاتحاد أن استضافة التصفيات تندرج ضمن توجهات اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم ونائبه أحمد عبدالملك أهلي بالتعاون مع الاتحادات القارية، ويأتي في واجهتها الاتحاد الدولي الذي يرى من البنية التحتية للتنس في الإمارات بيئة رياضية مميزة ومشجعة على ممارسة التنس، وبما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الاستمرار في دعم نشر ثقافة رياضة التنس في الإمارات.

وأكدت سارة باقر أن البطولة تهدف إلى مواصلة نشر ثقافة ممارسة التنس في الدولة في صفوف المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التشجيع على متابعتها من قبل جمهور اللعبة، وأشارت إلى أن هذه البطولة تعد امتداداً لاستضافة وتنظيم الإمارات لمختلف البطولات العالمية، ومنها بطولة مبادلة في أبوظبي وبطولتا دبي السوق الحرة للرجال والسيدات وبطولة الحبتور كبطولات عالمية، وقالت أيضاً إن البطولة ستحظى بمشاركة 5 حكام دوليين يحمل اثنان منهم الشارة الذهبية في خطوة تهدف إلى دعم إنجاح التصفيات.