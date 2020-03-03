تتويج أبطال الشرطة في الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الرماية بالمسدس لفئتي «رجال وسيدات - فردي» و«رجال وسيدات - فرق» ضمن بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها ال38،وحضر التتويج العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة والأعضاء .

وكرّم العميد وليد الشامسي، الحكام المشاركين، وقدم الكؤوس والدروع لمشرفي الفرق الأولى، وأسفرت نتائج مسابقة المسدس (فردي - رجال) عن فوز المقدم علي عبدالله عقيل من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، وحصل الملازم أمين مثنى طاهر من القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الثاني، وحل ثالثاً الملازم أول إسماعيل حسن الحمادي من قيادة قوات الأمن الخاصة.

وفي مسابقة مسدس «رجال - فرق» جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول، وحلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني، وحصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الثالث.

وفي مسابقة المسدس «فردي - سيدات» حصلت العريف أول شريفة أمير بخش من القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وجاءت العريف أول ندى إبراهيم خليفة من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحصلت الملازم أول أسماء جمعة النعيمي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الثالث.