قمة مبكرة بين ليفربول وتشلسي في كأس إنجلترا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الاولى في الدوري الانجليزي هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس انجلترا، الا انه سيصطدم بعقبة مضيفه تشلسي عندما يلتقيان في الدور الخامس الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

مني ليفربول السبت بهزيمته الاولى في الدوري المحلي هذا الموسم والاولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء، وكانت الخسارة الأولى لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب في ال «برمير ليغ» منذ يناير 2019، فيما يدخل تشلسي إلى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.

الا أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الاول منذ 30 عاماً، فهو لا يزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب ال «برمير ليغ» من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، الا أن حلم تحقيق الثلاثية لا يزال قائماً.

يتشارك ليفربول وتشلسي ب 15 لقباً في المسابقة الاقدم في عالم كرة القدم، إذ حقق النادي اللندني لقبها في ثماني مناسبات آخرها عام 2018 مقابل سبع لليفربول آخرها عام 2006.

منذ توليه المهمة على رأس الجهاز الفني في ملعب «أنفيلد رود» عام 2015، لم ينجح كلوب في تجاوز هذا الدور مع «الريدز» في حين يطمح لامبارد لتحقيق لقبه الاول كمدرب.

في أبرز المواجهات الاخرى، يواصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفاً على شيفيلد ونسداي الاربعاء بعد ثلاثة أيام على تتويجه بطلًا لكأس الرابطة المحلية.

يمر سيتي بفترة مميزة، فقبل تتويجه الاحد بعد غيابه عن منافسات الدوري، حقق فوزاً غالياً على ريال مدريد الاسباني في معقله على ملعب «سانتياغو» برنابيو بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال، ما عزز آماله بإمكانية التتويج بلقب المسابقة القارية الاسمى للمرة الاولى في تاريخه.

ستكون مباراة شيفيلد آخر استعداد لسيتي قبل لقاء جاره وغريمه يونايتد الاحد على ملعب «أولد ترافورد» في ديربي مانشستر في الدوري المحلي، علماً أن الشياطين الحمر يلاقون ديربي كاونتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الخميس.

كما يلتقي ليستر سيتي مع ضيفه برمنجهام وتوتنهام مع ضيفه نوريتش الاربعاء.