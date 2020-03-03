قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو تأجيل بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو التي كان مقرراً لها يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتقام يومي 13 و14 مارس الحالي، وأشار رئيس الاتحاد محمد بن ثعلوب الدرعي إلى أن تأجيل انطلاقة النسخة الأولى من البطولة يتيح الفرصة للمشاركين في تلك البطولة للمزيد من الإعداد، فيما تواصل لجنة الجودو بالاتحاد الإعداد لها لتخرج بشكل جيد.

من جانب آخر، اعتمد رئيس الاتحاد مشاركة منتخب كبار الإمارات للجودو في بطولة الجائزة الكبرى التي تقام في مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري بمشاركة 566 لاعباً ولاعبة من 94 دولة، ويمثل الجودو الإماراتي في بطولة الرباط بلاعبين اثنين هما فيكتور وإيفان، وتشهد تلك البطولة مشاركة 11 دولة عربية.