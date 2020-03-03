تييم يتصدر لاعبي التنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح النمساوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث في ترتيب رابطة محترفي التنس الصادر الاثنين، في ظل ابتعاد فيدرر عن المنافسات؛ بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف، وتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة؛ بعد تحقيقه لقب دورة دبي الدولية ل500 نقطة؛ بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السبت. أما الإسباني رافايل نادال المتوج بلقب دورة أكابولكو المكسيكية، الأحد، حافظ أيضاً على المركز الثاني، في حين تقدم الأمريكي تايلوز فريتز الذي واجهه في النهائي 11 مركزاً، وبات في المرتبة ال24، الأفضل في مسيرته.