شكرا لقرائتكم خبر عن تييم يتصدر لاعبي التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاح النمساوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث في ترتيب رابطة محترفي التنس الصادر الاثنين، في ظل ابتعاد فيدرر عن المنافسات؛ بعد خضوعه لجراحة في ركبته.
حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف، وتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة؛ بعد تحقيقه لقب دورة دبي الدولية ل500 نقطة؛ بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السبت. أما الإسباني رافايل نادال المتوج بلقب دورة أكابولكو المكسيكية، الأحد، حافظ أيضاً على المركز الثاني، في حين تقدم الأمريكي تايلوز فريتز الذي واجهه في النهائي 11 مركزاً، وبات في المرتبة ال24، الأفضل في مسيرته.
كانت هذه تفاصيل خبر تييم يتصدر لاعبي التنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.