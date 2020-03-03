شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الكلاسيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

الأوضاع الاستثنائية التي تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا الذي كان وراء تأجيل عدد من المباريات، وإقامة بعض منها دون السماح للجماهير بالحضور كإجراء وقائي، تلك الإجراءات التي اختلفت من دولة لأخرى، لم تؤثر ولم تحرك شيئاً لدى مشجعي ريال مدريد وبرشلونة، الذين أكدوا أن عشقهم للشعار أكبر من أي تهديد ومن أي عارض يحول دون وجودهم في البرنابيو، وتركوا جميع تلك الإجراءات ولم يهتموا سوى بمتابعة المواجهة الأكثر إثارة وشهرة في العالم، المتمثلة في كلاسيكو الأرض بين الريال ومنافسه اللدود برشلونة في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

كلاسيكو الأرض كان ينتظر أن يضع النقاط على الكثير من الحروف المبعثرة بين قطبي الكرة الإسبانية، وبدءاً من التعادل السلبي الذي سيطر على لقاء الذهاب ومروراً بتعثر الريال بداية الموسم ثم تصدره لليجا، قبل أن يخسرها من جديد لصالح برشلونة، إلى جانب تعثر الفريق الملكي في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، كل تلك علامات الاستفهام كانت حاضرة لدى زيدان قبل الكلاسيكو لتأتي الإجابة بما تشتهيه جماهير الملكي، التي ضربت عدة عصافير بحجر واحد وعندما يكون من بوابة برشلونة فإن ذلك يعني الكثير، بدءاً من الصدارة التي عادت ملكية ومروراً بعودة الفريق لتوازنه ووضعيته بدنياً وفنياً في موقف ممتاز قبل مواجهة الحسم في دوري الأبطال.

خسارة ليفربول في ذهاب دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد وسقوطه المفاجئ أمام واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة، وضعت كتيبة المدرب الألماني كلوب أمام اختبار صعب على مدى إمكانية الصمود، وبعد أن كان المراقبون يطلقون على ليفربول بالفريق الذي لا يقهر، جاءت الخسارة في دوري الأبطال ثم في الدوري المحلي في غضون أيام قليلة، لتطرح السؤال حول إمكانية متصدر الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا والعالم، على الصمود وتحقيق الحلم الغائب منذ 30 عاماً بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، والحفاظ على لقبه الأوروبي، والذي يتطلب اجتياز عقبة أتلتيكو والتي أصبحت بحاجة إلى قرار حاسم في لقاء الرد.

آخر الكلام

الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ مانشستر سيتي، قصة نجاح جديدة يرويها جوارديولا الذي غير ملامح الدوري الإنجليزي منذ ارتباطه مع القمر السماوي.