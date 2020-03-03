مؤتمر صحفي في جبل علي اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي المؤتمر الصحفي العاشر صباح اليوم في قاعة المجلس بمقر الإدارة في المضمار العائلي وسيتم الإعلان عن عدد الخيول المشاركة في السباق العاشر الذي يحمل اسم «سباق الصفوح»، كما يكشف عن الشركات الراعية للسباق الذي يتألف من 8 أشواط ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة لأبطال السباق المقرر له يوم الجمعة القادم، وسيشارك في المؤتمر الصحفي ممثلو الشركات الراعية وعدد من الفرسان والمدربين.

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