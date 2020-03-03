شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ديمبلي تقود ليون للفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم أولمبيك ليون إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل موسى ديمبلي هدفين وتألق الحارس أنطوني لوبيز ليفوز 2-صفر على سانت إيتيان الأحد.
وقفز ليون خمسة مراكز ليصبح رصيده 40 نقطة من 27 مباراة بينما بقي سانت إيتيان في المركز 16 ولديه 29 نقطة متقدماً بنقطتين على منطقة الهبوط.
وفاز ليل صاحب المركز الرابع 1-صفر على مستضيفه نانت بينما فرض نيس التعادل 1-1 على بوردو في مواجهة بين فريقين في وسط الترتيب.
وهز بنجامين أندريه لاعب ليل الشباك في الدقيقة 58 ليبقي على حظوظ فريقه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سجل آدم وناس هدفاً لصالح نيس ألغى به تقدم بوردو عن طريق نيكولا دي بريفي.
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