شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في الدوري العراقي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تفتتح عصر الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين، الأولى تجمع فريق النجف مع ضيفه فريق الكهرباء، وتقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي في بغداد وتجمع فريق الزوراء مع ضيفه فريق أمانة بغداد، حيث يرغب الزوراء في تعزيز فوزه في الجولة السابقة على الكهرباء، بينما يحاول أمانة بغداد تعويض خسارته في الجولة السابقة أمام الشرطة.

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