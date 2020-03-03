«أبوظبي» يحرز بطولتي كأس زايد بن هزاع للناشئين والأشبال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي أبوظبي الرياضي بلقب بطولتي كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للناشئين، تحت 15 سنة، والأشبال تحت 11 سنة التي نظمها نادي أبوظبي الرياضي في ملعب الأكاديمية بمقر النادي في منطقة المشرف، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 14 فريقاً، من بينها 8 فرق محلية لفرق الأكاديميات للأشبال، و6 فرق محلية وخليجية ودولية لفئة الناشئين.

وجاء تتويج نادي أبوظبي الرياضي في فئة الأشبال تحت 11 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أكاديمية ريجنال بهدفين لهدف، بعد مباراة مثيرة امتدت للزمن الإضافي، وجاء فريق أكاديمية ياس في المركز الثالث.

وشهدت بطولة فئة الناشئين فوز فريق نادي أبوظبي الرياضي بالمركز الأول بعد فوزه على فريق بيزك التشيكي 3-0، وسجل أهداف الفريق الفائز حازم محمد عباس (هدفين)، وهدف لمحمد رأفت، وحل في المركز الثالث فريق أكاديمية نجوم الغد العماني، ورابعاً فريق أكاديمية نجوم المستقبل السعودي.

ونال لقب الفريق المثالي لفئة الأشبال تحت 11 سنة فريق أكاديمية يوفنتوس، ونال لقب أفضل لاعب منصور الزاحمي من أكاديمية المستقبل من السعودية، وأفضل حارس زايد صقر السويدي من فريق أبوظبي، ونال الحذاء الذهبي هداف البطولة لاعب أبوظبي سيف علوان.

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وفي فئة الناشئين نال لقب المركز الأول فريق نادي أبوظبي، والثاني الفريق التشيكي، والثالث فريق نجوم الغد العماني، وحصل الفريق السعودي على لقب الفريق المثالي، واستحق القفازات الذهبية حارس مرمى الفريق التشيكي ماتيج، وفاز بلقب هداف تلك الفئة لاعب أبوظبي حازم محمد عباس، واستحق كأس أفضل لاعب في البطولة لاعب أكاديمية المستقبل محمد غالب البلوي.

وفي ختام البطولة تلقى محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة، مدير عام النادي بحضور سيف فاضل، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، درع وهدايا نادي بني ياس لفرق البطولة التي قدمها محمد سهيل الكثيري مدير عام النادي.

وكرم نادي أبوظبي الجهات التنظيمية وحكام البطولة والجهات الطبية والإعلامية التي أسهمت في نجاح البطولة،

وأشاد محسن محفوظ باهتمام ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للبطولة التي حققت كثيراً من المكاسب التربوية، وقال إن النادي يحرص على تنظيم البطولة سنوياً بعد أن ظلت تفرز مواهب واعدة تمثل دعماً ورافداً للأندية المختلفة.

وقال إن البطولة تشكل نوعاً من التواصل المجتمعي، بعد أن نجح نادي أبوظبي الرياضي في توفير كافة متطلبات النجاح، مبيناً أن الحدث كان مثالياً بشهادة رؤساء الوفود وأولياء الأمور.