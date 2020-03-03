الألعاب الفردية الشرقاوية تعقد اجتماعها الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري بمقر الإدارة في الحزانة، وناقشت فيه عدداً من البنود المدرجة تحت طاولة الاجتماع الذي ترأسه المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، وبحضور أعضاء الإدارة عبدالرحمن المليحي، ناصر بن عاشور، حميد شامس، أيوب لشكريه، وعلي حسن البلوشي مدير الإدارة.

وناقش الاجتماع النتائج التي حققتها فرق الألعاب الفردية حتى تاريخه، والتي جاءت مميزة للغاية بعدما نجحت في تحقيق أرقام قياسية وحازت بطولات عديدة آخرها بطولة الاتحاد للمبارزة التي تربع نادي الشارقة على صدارتها، علاوة على النتائج المميزة لفرق التايكواندو والكاراتيه والجوجيتسو والجودو وكرة الطاولة وألعاب القوى.

وتطرق اجتماع الألعاب الفردية لمناقشة اللوائح الداخلية المالية والإدارية الخاصة بالإدارة، مستعرضاً الطرق المثلى للاستعداد للموسم القادم وتجهيز كافة الاحتياجات والمستلزمات الكفيلة بتلافي العقبات وأي قصور وذلك بالتعاون مع الأجهزة الإدارية والإشرافية ورفع التصورات الخاصة مبكراً.