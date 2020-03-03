الظفـرة يستقبـل البطائـح.. والنمور في ضيافة خورفكان الليلة

تتواصل مباريات دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء الثلاثاء بمواجهتي الظفرة وضيفه البطائح في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على خورفكان في ديربي الابتسامة بالمنطقة الشرقية، وكان البطائح فاز على الظفرة 5-2 في الدور الأول فيما انتهت مباراة النمور مع أبناء الخور بالتعادل 2-2 وتستكمل مباريات الجولة غداً بمباراتي دبا الحصن الثالث برصيد 26 نقطة مع ضيفه مليحة الثامن برصيد 9 نقاط وشباب الأهلي الثاني برصيد 27 نقطة مع ضيفه النصر الرابع برصيد 24 نقطة في ديربي دبي الذي لا تؤثر نتيجته في مستقبل الفريقين في المنافسة بعد أن ضمنا الصعود.

يحتل الظفرة المركز السادس برصيد 15 نقطة ويحتاج إلى الفوز اليوم بنتيجة كبيرة ليحافظ على أمل المنافسة على التأهل إلى «البلاي أوف» فيما ينفرد فريق البطائح بالمركز الأول متصدراً لائحة الترتيب برصيد 31 نقطة وأصبح قاب قوسين أو أدنى من ضمان إنهاء الدوري متصدراً الترتيب ويطمح البطائح إلى العودة من منطقة الظفرة مؤكداً جدارته بالصدارة فيما يتطلع فريق نادي الظفرة الذي استعاد مستواه بصورة كبيرة ويعد من أفضل الفرق في الدور الثاني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وسيكون كل تركيزه على تحقيق الفوز باعتباره واحداً من فرق البطولات.

أما فريق خوفكان فيحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان المركز الخامس واللعب في «البلاي أوف» لأنه يملك 21 نقطة وتكفيه النقطة 22 لإبعاد نفسه عن الحسابات فيما يسعى فريق اتحاد كلباء صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة الذي تلاشت آماله في المنافسة على «البلاي أوف» إلى مواصلة الطفرة وتحقيق فوز شرفي يدعم معنويات الفريق في بطولة الكأس القادمة التي يركز عليها النمور بصورة كبيرة.

وكي تكون الرؤية والحسبة واضحة للجميع تختتم مباريات الدور الثاني بالجولة الثامنة عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمواجهات حاسمة في الترتيب النهائي للفرق المتأهلة إلى «البلاي أوف» ويلتقي النصر مع اتحاد كلباء والظفرة مع الحمرية وخورفكان مع شباب الأهلي ويحل دبا الحصن ضيفاً على البطائح في المنطقة الوسطى بالشارقة.