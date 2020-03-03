سيدات النصر يجتزن البلدية في اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تشهد ساحة دوري أقوياء اليد مساء اليوم مباراتي الجزيرة وشباب الأهلي، والوصل مع الوحدة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري. وضمن دوري سيدات اليد فاز النصر على فريق بلدية دبي 37-13 في المباراة التي جرت بينهما الأحد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليشارك فريق الجزيرة الصدارة بفارق الأهداف للأخير.

وتم تأجيل مباراة الفريق الدولي الثالث برصيد 4 نقاط مع فريق الجامعة التونسية الخامس برصيد نقطة بسبب فيروس كورونا، ويحتل فريق بلدية دبي المركز الرابع برصيد نقطتين.

ولم يجد فريق النصر صعوبة في تخطي فريق بلدية دبي الوافد الجديد على البطولة بعناصره المواطنة ودانت لفريق بلدية دبي السيطرة على مجريات المباراة لعباً ونتيجة لفارق الخبرات بين لاعبات الفريقين، وحسمت بنات النصر النتيجة مبكراً مع نهاية الشوط الأول 18-8، وشكلت المباراة فرصة لمدرب الفريق البوسني إبراهيم جاويش لمنح الفرصة لعدد من اللاعبات في الشوط الثاني من المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 37-13.

أدار المباراة الحكمان جمال سيف وسلمان عبد الله وعلى الطاولة خميس العشر وشهدت المباراة نسرين درويش مشرفة الرياضة النسائية بنادي النصر.