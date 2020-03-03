لاعبو «قوس وسهم المدام» يتألقون في دوري الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فريق القوس والسهم بنادي المدام الثقافي الرياضي تألقه وتميزه في مختلف البطولات وحصد الفريق عدد من الجوائز في المرحلة الأولى من بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم للموسم الجديد2019- 2020، حيث أحرز اللاعب علي عتيق الكتبي المركز الأول في فئة الرجال 70 متراً وحصد اللاعب خليفة محمد الكعبي المركز الأول في فئة 60 متراً وفي فئة 30 متراً جاء أولاً اللاعب سعيد راشد وحل ثانياً خليفة مصبح.

وقال محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي ومشرف عام القوس والسهم: سعداء بتألق الفريق في البطولات الداخلية والخارجية وننتظر الكثير من فريق نادي المدام الذي يشكل مستقبل اللعبة على مستوى الدولة، ثقتنا باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وننتظر منهم الأفضل في الفترة المقبلة.

من جانبه أثنى عبد الله مطر الكتبي أمين سر النادي على عمل مجلس الإدارة برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن وإخوانه الأعضاء، وقال إن العمل يسير وفق الخطة والاستراتيجية المطروحة من قبل مجلس الإدارة، وأشاد بفريق القوس والسهم الذي يشكل العنوان الأبرز في النادي من خلال محافظته على البقاء في الواجهة.

وقال إن اللاعبين قدموا أداءً مميزاً في البطولات الماضية، وأشاد بدور مشرف الفريق والجهازين الفني والإداري وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والاهتمام والمتابعة وقال:نتمنى أن تكون جميع فرقنا الرياضية والثقافية عند حسن ظن وثقة الجميع بعد التألق اللافت في جوائز التميز التي نال منها نادي المدام لقبي النادي الأكثر تطورا والأول في التميز في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، ما يحملنا مسؤولية كبيرة ويحفزنا لمضاعفة الجهود في الفترة القادمة التي ستشهد عملاً كبيراً في النادي سنكشف عنه في حينه، ونتمنى أن تعود كل الجهود المبذولة في النادي بالنفع والفائدة إلى رياضة الإمارات وإلى أبناء منطقة المدام وهم الفئة المستهدفة لارتياد النادي.