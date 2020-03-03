مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كأس دبي الذهبي للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو» 2020، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الثلاثاء مباراتين مهمتين، في سيناريو مكرر بين فرقها الأربعة، كما حدث في الدور الأول، ليتكرر ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة التي حظيت بنجاح فني وتنظيمي وجماهيري غير مسبوق، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وتنطلق عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر المباراة الأولى والتي تجمع بين فريقي الشيخة علياء آل مكتوم وغنتوت، وفي الرابعة والربع يلتقي فريق الإمارات مع فريق زيدان السعودي. وتنشد الفرق الأربعة المشاركة في ماراثون الثلاثاء جميعها بلوغ النهائي والاقتراب من التتويج بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتبدو حظوظهم متساوية، للتأهل للنهائي، وتمثل المباراة التي تجمع فريقي الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غنتوت بقيادة علي المري سيناريو مكرراً لمباراتهما الأولى في الدور الأول والتي انتهت بفوز غنتوت بنتيجة 9-6.

وبالتأكيد تدرك الشيخة علياء كما هو الحال عند فريق غنتوت أهمية المباراة والتي لا تقبل أنصاف الحلول، وستدفع بكامل نجوم فريقها، كما حدث بفوزها على فريق الحبتور، وتنشد رد الاعتبار اليوم أمام فريق غنتوت من خلال قيادتها للاعبين أجناسيو أكونا وسنتياجو وجاكينتو، وبنفس الوقت يتطلع علي المري لتأكيد فوزه الأول من خلال نجوم فريقه من اللاعبين استيبان بابلو ليورنت وماركو أرايا.

وفي المباراة الثانية، والتي لم تختلف من حيث القوة والإثارة، بتكرار سيناريو الدور الأول، تنشد الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم مواصلة قيادة فريقها الإمارات للنجاحات، والتي منحتها صدارة مجموعتها في الدور الأول، عندما تواجه اليوم فريق زيدان بقيادة نجمه عمرو زيدان في لقاء مثير.

وظهر فريق الإمارات في مباراته الأخيرة أمام الحبتور بصورة طيبة، وأنهى المباراة لصالحه رغم قوة منافسه، وفي المقابل حقق فريق زيدان فوزه الأخير على حساب فريق أبوظبي القوي، لذلك فهي مباراة تستحق المتابعة، لا سيما أن الفريقين يحظيان بنجوم كبار، فيضم فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم ومعها بنيامين بانلو وتوماس بانلو وتومي، بينما يضم فريق زيدان إلى جانب قائد الفريق عمرو زيدان كلاً من خون غورتيش ومانويل بلازا وسنتياجو لابورد.