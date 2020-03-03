شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع وادي دجلة 2/2 وديا استعدادا للمقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة مجدى عبد العاطى، مع نظيره وادى دجلة، بنتيجة 2/2، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين اليوم الاثنين، قبل ختام معسكر أبناء الجنوب فى القاهرة، حيث يستعد أسوان لمواجهة مصر المقاصة فى منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام والمقرر لها 12 مارس الجارى باستاد عثمان أحمد عثمان فى المقاولون العرب. سجل كريم الطيب وعبد الله السنجهاوى هدفى أبناء الجنوب فى شباك وادى دجلة.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.

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ومن المقرر أن يختتم أسوان معسكره فى القاهرة بمواجهة مع الإنتاج الحربى فى الخامس من مارس الجارى، وكان الفريق قد دخل فى معسكر إعداد عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى فى دور الـ 16 بنتيجة 2/1.

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الأسكندرية بهدف نظيف.