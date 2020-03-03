شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الاتحاد التونسى: غدا سيتم تحديد أعداد الجماهير لمباراة الترجي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد واصف جليل، نائب رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم، أنه سيتم تخصيص مدرج خاص بجماهير الزمالك خلال مباراة فريقهم أمام الترجى على الملعب الأولمبى برادس، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال واصف فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "الدخول سيتم بسلاسة وسيتم تحديد أعداد الجماهير التى ستحضر مباراة الترجى والزمالك غدا الثلاثاء".

وعن استضافة تونس لنهائى دورى أبطال أفريقيا أكد: خاطبنا الاتحاد الأفريقى لاستضافة النهائى الأفريقى ولنا باع كبير فى تنظيم هذه الأحداث الرياضية، ونسعى أن نحصل على شرف التنظيم".

من ناحية أخرى خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بجمانيزيوم النادى، بناء على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث فضل كارتيرون اكتفاء اللاعب باداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادى فقط، وعدم انخراطه بصحبة زملائه بالتدريبات الجماعية المقامه حاليا بالنادي.

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يأتى ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفنى، للاعبين فى اوقات معينة من أجل التغلب على الإرهاق ومعالجة الإجهاد.

وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق، استخدم خلالها المدرب بعض الأدوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى على أمور خاصة، منها سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وحرص عبدالسلام على الإشادة بالرباعى على ظهورهم بشكل قوى، وثبات المستوى الفنى لهم سواء الذى يشارك والذى لا يشارك بالمباريات.

فيما أدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته مع باقى افراد الفريق وذلك فى بداية المران الذى أقيم اليوم بملعب النادى، وعقب ذلك خصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية إضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي.