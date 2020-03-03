شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يشيد بجهود السفارة المصرية قبل وصول الزمالك إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بالدور الكبير الذى تقوم به السفارة المصرية فى تونس من أجل تذليل كل الصعاب قبل وصول بعثه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى العاصمة التونسية مساء غد الثلاثاء استعدادا للقاء الترجى فى إياب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا المقرر الجمعة المقبل باستاد رادس.

والتقى زادة السفير المصرى نبيل حبشى مساء اليوم فى حضور أعضاء السفارة وأيمن حافظ المنسق العام للاطمئنان على ترتيبات وصول بعثة الزمالك ومقر إقامه الفريق وملاعب التدريب وتأمين البعثة.

وأكد زادة أنه على تواصل مستمر مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحريص على الاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة تخص البعثة. وكان الزمالك قد فاز على الترجى التونسى فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الجمعة الماضي.

من ناحية أخرى خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بجمانيزيوم النادى، بناء على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث فضل كارتيرون اكتفاء اللاعب باداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادى فقط، وعدم انخراطه بصحبة زملائه بالتدريبات الجماعية المقامه حاليا بالنادي.

Advertisements

يأتى ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفنى، للاعبين فى اوقات معينة من اجل التغلب على الارهاق ومعالجة الاجهاد.

وأؤدى حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، فقرة تدريبية قوية تحت اشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق، استخدم خلالها المدرب بعض الادوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعى محمود جنش ومحمد ابوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى على أمور خاصة، منها سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وحرص عبدالسلام على الإشادة بالرباعى على ظهورهم بشكل قوى، وثبات المستوى الفنى لهم سواء الذى يشارك والذى لا يشارك بالمباريات.

فيما أدى عبدالله جمعة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته مع باقى افراد الفريق وذلك فى بداية المران الذى أقيم اليوم بملعب النادى، وعقب ذلك خصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي.