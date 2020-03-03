شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: لا أتوقع إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، عن أنه كان يأمل فى التتويج ببطولة مع الفيلانز فى أول مواسمه مع الفريق، ولكن التوفيق لم يحالف فريقه فى حصد لقب كأس رابطة الاتحاد الإنجليزى، والتى خسرها فريقه لصالح مانشستر سيتي.

وقال تريزيجيه فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "كان نفسى أخد بطولة مع أستون فيلا ولكن مفيش نصيب وراضى عن تجربتى، وبحاول أصنع الفارق وأتمنى التوفيق فى اللى جاى".

وعن حقيقة إلغاء الدورى الإنجليزى بسبب فيروس كورونا قال: "لا أتوقع إلغاء الدورى الإنجليزى بسبب كورونا". وأوضح: "الفترة اللى فاتت أول سنة ليا فى الدورى الإنجليزى وبحاول على قد ما أقدر أكون موجود مع الفريق، مش ببص للمشاركة أهم حاجة أكون موجود ويكون ليا بصمة مع الفريق".

وعن تواصله مع محمد صلاح نجم ليفربول كشف أنه يتواصل مع صلاح ويتقابلان كل أسبوع سواء على الغداء أو العشاء، مضيفا: "ولكن أنا وأحمد المحمدى أكثر الوقت مع بعضنا البعض، ولكن صلاح على فترات لأنه يتواجد بعيدا عنا".