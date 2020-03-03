شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الشائعات تهدف لهدم استقرار الزمالك.. واللاعبون جاهزون للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إنه لا يركز فى الشائعات التى يكون الهدف منها النيل من استقرار النادى الأبيض، مطالبا بغض النظر عن الفريق الأبيض والالتفات للسبع فرق الأخرى المتواجدة فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أمير مرتضى، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن لاعبى الأبيض على درجة عالية من التركيز ومستعدون بكل قوة لمواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد رادس.

وأكد أمير مرتضى أن الفرنسى بارتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، يعمل على تجهيز كل اللاعبين خاصة أن بعضهم يعانى من بعض الإجهاد قبل خوض موقعة رادس، لافتا إلى أن الخواجة مميز جيدا فى قياسات الأحمال للاعبين.

وأوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أنه يحترم الترجى التونسى، خاصة أنه استتطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا النسختين الماضيتين، مشيرا إلى أنه يعلم تماما أن الفريق التونسى لديه الدوافع للعب بغلّ فى مباراة الإياب. وطلب أمير من جمهور الزمالك الوقف خلف الفريق الأبيض فى مهمته الأفريقية والالتفاف حوله.