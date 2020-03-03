شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يطمئن البدرى: إصابتى لن تمنعنى من مواجهة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم، مع محترفنا المصرى أحمد حجازى مدافع نادى وست بروميتش الإنجليزى للاطمئنان على الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه الأخيرة.

وطمأن اللاعب مديره الفنى على حالته بتأكيده على عدم تعرضه لأى مزق فى العضلة الخليفة، وأن ونتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.

ويتابع حسام البدرى موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلى مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب فى ناديه ونقل كافه الأمور للمدير الفنى لمتابعة الموقف أولا بأول.

يأتى ذلك فى ظل حرص المدير الفنى على التواصل مع كل المحترفين لمتابعة كل الأمور الخاصة بهم، إلى جانب اللاعبين المحليين.

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وتلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية، تفيد بإقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو يوم 26 مارس الحالى باستاد القاهرة بناء على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

وكان اتحاد الكرة أرسل خطاباً إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المحدد لها يوم 26 مارس المقبل بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على استاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظراً لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.