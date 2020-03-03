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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد الاتحاد الدولى يختتم جولته فى الملاعب المستضيفة لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الاتحاد الدولي لكرة اليد زياراته التفقدية لملاعب بطولة كاس العالم لكرة اليد، مصر 2021. واستقبل وفد الاتحاد الدولي والشركة المسئولة عن البث التليفزيوني كلا من حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة، طارق الديب نائب مدير اللجنة المنظمة، علاء السيد عضو الاتحاد الدولى واللجنة المنظمة فى حضور مجموعة من العاملين بالاتحاد المصرى، بالإضافة إلى اللجان المختلفة.
كرة اليد
كرة اليد
وتضمنت الزيارة تفقد ملاعب البطولة واختتمت اليوم باجتماع للوقوف على مدى جاهزية الصالات المستضيفة للبطولة ومناقشة الأمور التنظيمية.
كرة اليد
يذكر أن البطولة سوف تقام في يناير المقبل على ملاعب صالة برج العرب بالإسكندرية، صالة 6 أكتوبر بالجيزة، صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وصالة استاد القاهرة.
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