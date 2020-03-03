شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد الاتحاد الدولى يختتم جولته فى الملاعب المستضيفة لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الاتحاد الدولي لكرة اليد زياراته التفقدية لملاعب بطولة كاس العالم لكرة اليد، مصر 2021. واستقبل وفد الاتحاد الدولي والشركة المسئولة عن البث التليفزيوني كلا من حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة، طارق الديب نائب مدير اللجنة المنظمة، علاء السيد عضو الاتحاد الدولى واللجنة المنظمة فى حضور مجموعة من العاملين بالاتحاد المصرى، بالإضافة إلى اللجان المختلفة.



كرة اليد

من جانبهم أعرب مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد وشركة البث عن إعجابهم الشديد بما وصلت إليه الملاعب حتى الآن مبدين تفاؤلهم بقدرة مصر فى استضافة بطولة قوية في ظل الإمكانات المتاحة والدعم الذى تقدمه وزارة الشباب ورياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

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كرة اليد

وتضمنت الزيارة تفقد ملاعب البطولة واختتمت اليوم باجتماع للوقوف على مدى جاهزية الصالات المستضيفة للبطولة ومناقشة الأمور التنظيمية.



كرة اليد

يذكر أن البطولة سوف تقام في يناير المقبل على ملاعب صالة برج العرب بالإسكندرية، صالة 6 أكتوبر بالجيزة، صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وصالة استاد القاهرة.