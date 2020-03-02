رياضة | أحمد بلال: آل الشيخ محب للنادي الأهلي .. مروان ميلعبش غير ربع ساعة.. ورمضان لازم يمشي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: آل الشيخ محب للنادي الأهلي .. مروان ميلعبش غير ربع ساعة.. ورمضان لازم يمشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث احمد بلال نجم الأهلي السابق، عن حقيقة انتقاده لمصطفى محمد ورأيه في مستوى مروان محسن وتعليقه على استقالة تركي ال الشيخ من منصب الرئاسة الشرفية للأحمر.

وقال بلال خلال حواره على اذاعة نجوم اف ام مع كريم خطاب عن استقالة ال الشيخ: "الرئاسة الشرفية ليس بها استقالة، أرى أن ماحدث أمر جيد للحد من القيل والقال.

وكتب ال الشيخ منذ قليل على صفحته الشخصية " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". ليرد أحمد بلال على الهواء مباشرة : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

واشار: هو محب ومشجع للنادي، وما فعله خلال الساعة الأخيرة أمر جيد.

وعن مروان محسن قال " فقد العلاقة بينه وبين الجمهور وهذه اخطر الامور"

واردف: "قولت قبل كدا انه ميلعبش غير ربع ساعة فقط"

وأشار: مروان عندما كان في صفوف بتروجت كان يقدم اداء افضل من ذلك، أرى انه يحتاج للعمل على نفسه بشكل أكبر.

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وعن "العفيجي" قال :ما حصل عليه رمضان صبحي مع الاهلي مبلغ كبير للغاية، لا يستحقه احد في الدوري المصري.

واردف: انصحه بالاحتراف في الدوري الايطالي، سوف يستفاد بشكل كبير، أفضل بكثير من أن يلعب بالدوري المصري.

وعن حقيقة انتقاده لمصطفى محمد قال"بداية غضب جمهور الزمالك عندما خرجت بتصريحات عقب مباراة مالي مستنكرا حصول مصطفى محمد على جائز افضل لاعب بالمباراة، مطالبا بحصول محمد صبحي على الجائزة لانه الاجدر بها، علما بان الأخي ايضا لاعب نفس الفريق.

واكد: "الناس خدت نص كلامي ولم يلتفتوا للنصف الأخر"

واختتم كلماته بالحديث عن شيكابالا "سب جمهور الاهلي له غير مقبول، كما ان تصرف شيكابالا ضد الجمهورايضا غير مقبول نهائيا، خاصة انه كابتن الفريق"

واكد: العقوبة بقيمة اللاعب، وأرى ان العقوبات بها توازن وعدل.

واتم: شيكابالا قام بفعل فاضح، حزنت كثيرا لتصرفه