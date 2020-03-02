رياضة | حمدي النقاز: قدمت التهنئة لنجوم الزمالك بعد الفوز على الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي النقاز: قدمت التهنئة لنجوم الزمالك بعد الفوز على الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على أداء الزمالك في مباراتي الترجي التونسي بنهائي كأس السوبر الإفريقي، ولقاء الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك قدم مستوى مميز للغاية في مباراة الترجي الأولى ونجح في تحقيق الفوز والتتويج بالكأس".

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وأضاف :"في المباراة السابقة تأخر الزمالك بهدف ولكن قوة شخصية اللاعبين أعادت الفريق".

وأوضح :"قدمت التهنئة للاعبين فأنا دائم الاتصال بفرجاني ساسي ومحمود علاء وهو مثل أخي".

وأتم حديثه :"أتمنى التوفيق للزمالك في المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي في رادس والتي لن تكون سهلة".