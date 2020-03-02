رياضة | المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بنادي الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الترجي غياب لاعبه الجزائري إلياس الشتي عن مواجهة الزمالك القادمة مما يضع معين الشعباني المدير الفني للفريق في ورطة كبيرة.

Advertisements

وتعرض إلياس الشتي لإصابة قوية على مستوي الفخذ الأيمن خلال مباراة الذهاب أمام الزمالك والتي خسرها الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً لنتيجة الفحوصات الطبية سيغيب نجم الترجي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 10 أيام ليخرج بشكل رسمي من حسابات معين الشعباني في اللقاء المقبل أمام الزمالك.

وبات من المؤكد مشاركة اللاعب عبد القادر بدران في التشكيلة الأساسية للترجي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالفترة الماضية.