رياضة | الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الزمالك الدخول في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر في وقت سابق خروج صالح جمعة من حساباته في الموسم الجاري، بسبب عدم التزام اللاعب على المستوى الفني أو الأمور خارج الملعب.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن مسئولي نادي الزمالك استفسروا عن موقف صالح جمعة في الأهلي وإمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتبقى في عقد صالح جمعة موسمين، إلا أنه يرغب بشدة في اللعب وخوض تجربة جديدة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر.