رياضة | أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 مارس 2020: عبد الله السعيد يتحدي الأحمر.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي.. آخر تطورات إصابة علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 مارس 2020: عبد الله السعيد يتحدي الأحمر.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي.. آخر تطورات إصابة علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 2 مارس لعام 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي النادي الأهلي اليوم الاثنين 2 مارس 2020:

عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

توسط عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز لإقناع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي بالانتقال إلى بيراميدز في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأقنع عبد الله السعيد حارس الأهلي بالتوقيع لبيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة رغم أن شريف إكرامي اشترط اعتبار الأمر كأن لم يكن في حال تغير الأمور في القلعة الحمراء وشارك أساسيًا في المباريات قبل نهاية الموسم.

وخرج إكرامي من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مما دفعه لإعلان أنه سيرحل بنهاية الموسم كنوع من الضغط على الجهاز الفني والإدارة بعد تهميش دوره.

ونفى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ما تردد عن توقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم مشيرًا إلى أنه ليس لديه الوقت الكافي للرد على الشائعات.

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للمشاركة في لقاء صن داونز المقبل بعد شكوي اللاعب في الساعات الماضية من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التى أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

وأدى أجايى، جلسة فى الجيم أمس بمقر النادى بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.

ويستعد الاهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة علماً بأن الفريق نجح في الفوز بلقاء الذهاب بهدفين دون رد.

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات.

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

شارك الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا الذي أقيم عصر اليوم.

وشارك فتحي وأجايي في مران الفريق، بعد خضوعهما لفحص طبي، بسبب شكوى الثنائي من وجود آلام عضلية، عقب نهاية مباراة الذهاب أمام صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في بريتوريا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يوجه رسالة لجماهيره

أثنى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على الدور الرائع والداعم من جانب جماهير الأهلي الوفية لفريقها، في لقاء صن داونز بطل جنوب إفريقيا أول من أمس.

وأكد أن الالتزام والتعاون من جانب الجماهير مع كل الجهات القائمة على تنظيم المباراة، وفي مقدمتها رجال الشرطة، له الدور الأكبر في الصورة الرائعة التي شهدها استاد القاهرة. وكان هناك تناغم وتفاعل من الجانبين، وحرص كامل على المصلحة العامة، وتوفير كل الدعم لفريق الأهلي في مباراة مهمة.

وشدد على أن هذا ليس بجديد على جماهير الأهلي، التي تضرب المثل في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها، والتي دائمًا ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة ناديها وبلادها، خاصة أن رجال الشرطة كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر، الأمر الذي جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالأهلي وجماهيره الوفية، وجهات التنظيم جميعها، التي لم تدخر جهدًا طوال الوقت للمساندة والمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة.

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

لا يزال موقف رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي غامض حول عودته من جديد للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وسيطرت حالة من الغموض حول موقف عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد تعرضه لإصابة قوية في الأيام الماضية

وبات من المؤكد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد 20 يوم بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وعاني بعدها رمضان صبحي من الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه.

واستبعد فايلر رمضان صبحي من حسابات الفريق في المباراة القامة أمام صن دوانز بمعركة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.