بودابست تستضيف نهائي "يوروبا ليغ" 2022

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ملعب بوشكاش أرينا يستضيف نهائي يوروبا ليغ 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، يوم الاثنين، أن المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2022 ستقام في العاصمة المجرية بودابست.

وأقر "ويفا" خلال اجتماع للجنة التنفيذية في امستردام أن ملعب "بوشكاش أرينا" الذي افتتح في نوفمبر الماضي سيكون مسرحا لأحداث المباراة النهائية للمسابقة الاوروبية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، علما أنه الملعب الوحيد الجديد الذي يستضيف مباريات في كأس أوروبا للمنتخبات المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة و12 دولة.

وكشف الاتحاد الأوروبي أيضا عن الملعبين اللذين ستقام عليهما المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات في نسختي العامين 2022 (تورينو - إيطاليا) و2023 (ايندهوفن - هولندا). وفقا لفرانس برس.

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ولفت الاتحاد القاري إلى أن العاصمة الفنلندية هلسنكي ستستقبل مباراة الكأس السوبر الأوروبية في عام 2022، وكازان الروسية في 2023.

وقد تم اختيار مدينة غدانسك البولندية لاستضافة نهائي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم، في حين اختير ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" الخاص بنادي إشبيلية الاسباني في سبتمبر الماضي لاستضافة نهائي 2021.

من جهة أخرى، ستسحب قرعة دوري الأمم الأوروبية المقبلة الثلاثاء.