شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يتواصل مع حجازي للإطمئنان على إصابته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع محترفنا المصرى أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة.
وطمأن اللاعب مديره الفني على حالته بتأكيده على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخلفية وأن نتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه في لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.
ويتابع الكابتن حسام البدري موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلي مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه ونقل كافة الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف أولا بأول.
يأتي ذلك في ظل حرص المدير الفني على التواصل مع كل المحترفين لمتابعة كل الأمور الخاصة بهم إلى جانب اللاعبين المحليين.
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