شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يعلق على أخبار إنتقاله إلى الأهلي: «أي لاعب يتمنى اللعب في فريق كبير مثله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح حمدي النقاز، ظهير أيمن سودوفا الليتواني الحالي، والزمالك السابق الباب حول انتقاله إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية لقناة «ONTIME SPORT» ردًا على التقارير التي تربطه بالانتقال للأهلي: «إلى الآن لا يوجد أي اتصال مع الأهلي، أي لاعب يتمنى اللعب في فريق كبير مثله».

وأضاف النقاز: «أنا أعلم حب الشعب المصري كله لي، ولا أغلق الباب مع أي نادي في مصر أو خارجها».

وأتم الدولي التونسي: «أنا لاعب محترف، ولا أحد يرفض اللعب في واحد من أفضل الأندية في إفريقيا».