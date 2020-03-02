شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يعلق على أخبار إنتقاله إلى الأهلي: «أي لاعب يتمنى اللعب في فريق كبير مثله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح حمدي النقاز، ظهير أيمن سودوفا الليتواني الحالي، والزمالك السابق الباب حول انتقاله إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية لقناة «ONTIME SPORT» ردًا على التقارير التي تربطه بالانتقال للأهلي: «إلى الآن لا يوجد أي اتصال مع الأهلي، أي لاعب يتمنى اللعب في فريق كبير مثله».
وأضاف النقاز: «أنا أعلم حب الشعب المصري كله لي، ولا أغلق الباب مع أي نادي في مصر أو خارجها».
وأتم الدولي التونسي: «أنا لاعب محترف، ولا أحد يرفض اللعب في واحد من أفضل الأندية في إفريقيا».
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