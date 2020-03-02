شكرا لقرائتكم خبر عن هدفا أوناجم ومعلول ضمن أفضل 3 أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن أفضل 3 أهداف في مباريات ذهاب دور الـ 8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. Advertisements واختار كاف هدف المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك في مرمى الترجي التونسي، وهدف التونسي على معلول ظهير الأهلي في مرمى صن داونز الجنوب إفريقي. ودخل هدف بدر يانون لاعب الرجاء المغربي في مرمى مازيمبي الكونغولي ضمن أفضل 3 أهداف. وفاز الزمالك والأهلي والرجاء على الترجي وصن داونز ومازيمبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 الإفريقي.

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