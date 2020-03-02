شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يؤكد صعوبة مباراة الأهلي مع صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المُقبلة.

الأهلي سيحل ضيفًا على الفريق الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الأهلي»: «مباراة صن داونز ستكون صعبة، انتهى شوط ويتبقى الشوط الأصعب».

وأضاف: «نستعد جيدًا وأتينا مبكرًا لكي نتأقلم على الجو في جنوب إفريقيا، وهذا من الإيجابيات والدروس التي تعلمناها من الموسم الماضي، لقد كان قرارًا جيدًا جدًا أن نأتي مبكرًا».

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وتابع: «محمود الخطيب رمز من رموز الكرة في مصر ورئيس مجلس الإدارة وأكبر من أن أتحدث عنه، وتواجده كرئيس للبعثة يعطي لنا وللاعبين مسؤولية كبيرة».

وأردف متحدثًا عن حالة الثلاثي على معلول وجونيور أجاي وأحمد فتحي: «خاضوا استشفاء وسيتواجدون في التدريبات في أقرب وقت».

واستطرد: «بيتسو موسيماني يتعامل بشكل جيد على المستوى النفسي، وأثر علينا الموسم الماضي جدًا بتصريحاته واستوعبنا الدرس».

واستكمل: «نتيجة طبيعية أن نفوز عليهم، الأهلي بطل إفريقيا والقرن، وأكثر نادي في قارة إفريقيا محققًا للبطولات».

وأتم: «لم ننهِ مهمتنا بعد، ونحترم صن داونز جدًا، ونعلم أنهم فريق مميز، ولديهم قدرات جيدة وسرعات عالية، وهم في ملعبهم يمتازون بالشراسة».

واختتم: «نسعى للتأكيد على جدارتنا أمام صن داونز، وأحقيتنا بالصعود، واقترابنا أكثر نحو اللقب».