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تشيع جنازة لاعب نادي المريخ السوداني في مسقط رأسه بالدقهلية

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شيع المئات من أهالي منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة اللاعب المصرى محمد هيثم العيسوى، 19 سنة، والمحترف في نادى المريخ السودانى ولاعب نادي بلدية المحلة السابق.

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وتوفي اللاعب يوم السبت الماضي، في السودان، متأثرا بإصابته في حريق شب بمقر إقامته في السودان.

ووصل الجثمان اليوم وسط حالة حزن من أسرته وأصدقائه، وخرجت الجنازة من مسجد القبابى بسندوب بحضور المئات من أهالي المنطقة والقرى المجاورة سندوب، ومحبي اللاعب من نادي بلدية المحلية وزملائه.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب توفي في حادث حريق بسبب ماس كهربائي في الفندق محل إقامة فريقه وحدث تدافع كبير في الممرات وحاول اللاعب الهروب من الحريق فقفز من الطابق الرابع على الأرض، مما تسبب في إصابته بكسر في الحوض ونزيف داخلي، تسبب في وفاته.

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